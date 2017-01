Schade blijft beperkt na brand en ontploffing

Geel - Een brand en een kleine ontploffing richtten woensdag schade aan in een werkruimte van het Bourgondisch Huis aan de Acaciastraat in Geel.

Het Bourgondisch Huis, een steenkapperij, maakt deel uit van de Group Renotec, gespecialiseerd in renovatie- en restauratiewerken. "De brand is ontstaan rond 7.35 uur om een nog onduidelijke reden", zegt afgevaardigd bestuurder Roeland Fraussen.

"Er is ook een knal gehoord maar we weten niet meteen wat dat was. In de getroffen ruimte wordt natuursteen bewerkt, veel machinerie staat er niet binnen." Woensdagochtend was er niemand in de werkruimte aanwezig. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen.

De brandweer van Geel kwam ter plaatse en had de situatie na een kwartiertje onder controle. "De omvang van de schade moet nog berekend worden, maar we gaan ervan uit dat het gaat meevallen", besluit Fraussen.

mph