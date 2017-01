Tegenstander van Darcis tekent voor prestatie van de dag op Australian Open

Andreas Seppi (ATP 89) heeft woensdag voor de meest opmerkelijke prestatie van de dag gezorgd op de Australian Open. De Italiaan knokte zich in zijn tweederondepartij in Melbourne na een zenuwslopende vijfsetter voorbij publiekslieveling Nick Kyrgios (ATP 13). Het werd 1-6, 6-7 (1-7), 6-4, 6-2 en 10-8, Seppi werkte in de slotset bij een 7-8 achterstand een matchbal van de Australiër weg. Vrijdag kruist de 32-jarige Seppi in ronde drie de degens met leeftijdsgenoot Steve Darcis(ATP 71).

“Het was niet evident vandaag, zeker in deze geladen sfeer, maar ik speel graag op zo’n courts en in zo’n omstandigheden”, klonk het na afloop. “Ik stond twee sets in het krijt maar ben blijven knokken. Ik kon een matchbal redden en maakte het nadien zelf af. Misschien was het wel het lot”, oordeelde de Italiaan.

“We krijgen allebei een unieke kans. We kennen mekaar al lang, Steve is een heel gevaarlijke en complete speler. Ik zal sowieso beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan vandaag. Hopelijk recupereer ik goed”, verklaarde Seppi, die woensdag meer dan drie uur op de baan stond tegen Kyrgios.

