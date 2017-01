Leerling schiet klasgenoten en leerkracht neer in privéschool

Een leerling heeft een bloedbad aangericht in een privéschool in het Mexicaanse Monterrey. Hij opende er het vuur en probeerde daarna zichzelf van het leven te beroven.

“Een minderjarige kwam gewapend binnen en schoot op meerdere van zijn medeleerlingen”, aldus Oscar Aboytes, woordvoerder van de civiele bescherming van de staat Nuevo Leon. Volgens lokale media zijn daarbij drie doden en vijf gewonden gevallen. De jongen probeerde vervolgens tevergeefs uit het leven te stappen, aldus nog de man.

Volgens El Pais gaat het om een twaalfjarige jongen die de school rond 8 uur ‘s ochtends binnenkwam. “Op videobeelden zie je hoe hij zijn pistool bovenhaalt en zijn leraar en een andere leerling neerschiet”, zegt Aldo Fasci van de lokale politie. “Een motief hebben we niet.”

Het is de derde schietpartij in twee dagen in Mexico, een land dat geteisterd wordt door bendeoorlogen.