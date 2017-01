Alicia Keys grijpt terug naar make-up om een statement te maken

De Amerikaanse zangeres Alicia Keys weigert al bijna een jaar make-up op haar gezicht, maar voor een fotoshoot van modeblad Allure maakte ze een uitzondering voor eyeliner en oogschaduw in felle tinten.

Op de cover van het blad ziet het gezicht van de ‘Falling’-zangeres er heel fris en gezond uit en is er zo goed als geen make-up te bespeuren, maar in het nummer springt haar visagiste Dotti Streeters kwistig om met verschillende kleuren eyeliner. Paars, blauw en zelfs zwart: de ster poseert met een dikke streep schmink voor de camera.



Een foto die is geplaatst door Allure Magazine (@allure) op 17 Jan 2017 om 9:24 PST



De boodschap die ze aan de lezer wil meegeven is simpel. “Ik kies niet slaafs voor make-up, maar ook niet slaafs voor geen schmink. Ik wil make-up dragen als ik dat wil en als ik me daar comfortabel bij voel”, klinkt het.

Keys voegt eraan toe dat ze allesbehalve tegen cosmetica is. “Make-up kan een middel zijn waarmee je jezelf kan uitdrukken. Het is niet mijn intentie om iemand die ervoor kiest aan de schandpaal te nagelen. Niemand hoeft zich te schamen voor de manier waarop hij of zij zich uit. Als je voelt dat je het moet doen om helemaal jezelf te kunnen zijn, dan moet je vooral je gang gaan.

Bekijk hieronder het filmpje van achter de schermen - met make-up.