Rijkevorsel / Vosselaar - Een 25-jarige man uit Rijkevorsel mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkelband. Dat heeft dinsdag de raadkamer in Turnhout beslist.

De man wordt verdacht van de handel in speed en ghb. In een ander drugsdossier is de aanhouding van een 29-jarige man uit Vosselaar bevestigd. Ook hij wordt verdacht van inbreuken op de drugswetgeving. Hij zou zich hebben beziggehouden met de aanmaak en handel van ghb.