Hoe willen de Britten de brexit doorvoeren en wat betekent dit voor ons?

De Britten trekken zich volledig terug uit de Europese Unie en gaan voor een nog hardere Brexit dan velen verwachtten. Dat kondigde premier Theresa May gisteren in een langverwachte toespraak aan. Tegen eind maart gaat ze artikel 50 activeren en zo het startschot geven voor de scheidings- gesprekken. Die duren maximaal twee jaar. Daarna hoopt May op een lange overgangsperiode om de EU in stappen te kunnen verlaten.

INGREEP 1: Grenzen dicht

May liet er geen seconde twijfel over bestaan wat haar hoofdbedoeling is: opnieuw onder controle krijgen wie haar land binnenkomt. Aangezien Europa gezegd heeft dat vrij vrij ...