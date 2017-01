Man zorgt voor amok na diefstal in winkel

Ravels - De aanhouding van 23-jarige Georgiër uit het Nederlandse Weert is met een maand verlengd. De man werd in de Delhaize in Ravels op 13 januari op heterdaad betrapt bij een diefstal.

Hij probeerde toen ongemerkt langs de kassa te passeren met een rugzak die met aluminiumfolie was geprepareerd. Toen hij werd betrapt, ontstond er een schermutseling. In zijn tas had hij voor 245 euro aan winkelwaar verstopt.

Hij wordt verdacht van een diefstal met geweld en bendevorming. De raadkamer in Turnhout heeft zijn aanhouding intussen bevestigd.