Word je sneller ziek als je geen dikke jas draagt in de vrieskou?

Buiten is het ijskoud en dan trek je maar beter een dikke jas aan om niet ziek te worden. Dat is althans wat je (groot)moeder zou zeggen. Volgens viroloog Marc Van Ranst is die volkswijsheid niet meer dan een fabeltje.

“Verkoudheden en andere ziektes zoals griep krijg je door virussen en die worden overgedragen door mensen. Je komt er dus niet extra mee in contact door de koude of als je met nat haar naar buiten gaat. Op de noordpool, bijvoorbeeld, zal je zelden verkouden worden om de simpele reden dat er bijna geen mensen wonen”, zegt Van Ranst. Hij voegt eraan toe dat hij niet eens een jas heeft. “Zelfs op koude winterdagen loop ik rond in mijn trui. Wellicht als tegenreactie op mijn moeder, die me vroeger altijd te warm induffelde”, zegt hij.

De viroloog geef nog mee dat je niet meteen je jas moet uittrekken omdat het niet hoeft. “Als je geen jas, muts, sjaal of handschoenen draagt, dan doe je dat in de eerste plaats omdat het comfortabel aanvoelt. Het heeft geen zin om de held uit te hangen als je eigenlijk bibbert”, klinkt het. Langdurig blootgesteld worden aan koude temperaturen heeft wel een ander effect op ons lichaam.

Langdurige kou

“In dat geval tast de kou ons immuunsysteem aan en zijn we minder weerbaarder tegen ziektes, maar in normale omstandigheden zal je er geen last van ondervinden. Je kan dus perfect in je in trui naar de bakker of winkelstraat. In het laatste geval kunnen andere klanten je misschien aanspreken omdat ze denken dat je deel uitmaakt van het personeel, dat wel.”

Voorzorgen

Wat je volgens de expert altijd kunt doen om risico op besmetting te voorkomen? “Was je handen voldoene en grondig, blijf indien mogelijk weg uit het ziekenhuis en neem je verantwoordelijkheid als je toch ziek wordt. Let op je hoest- en nieshygiëne, geef geen handdrukken of blijf thuis van het werk. Zo besmet je geen collega’s.”