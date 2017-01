De elektronische sigaret: Belachelijk of een goed alternatief?

Wie gisteren naar Van Gils en Gasten heeft gekeken weet het al: een e- sigaret roken is als neuken met een opblaaspop volgens Pieter Aspe, zelf een verstokte roker. Axel Peleman beaamde die krasse uitspraak maar repliceerde droogjes dat hij een opblaaspop verkiest boven de dood. Pro’s en contra’s dus maar wat is een e- sigaret nu eigenlijk?

Een e- sigaret of een elektronische sigaret is een soort pen die gevuld kan worden met een gel met of zonder een bepaald nicotinegehalte. De smaak en het nicotinegehalte kan je kiezen al naargelang je smaak en je behoefte.

De e- sigaret roept een hoop tegenstrijdige gevoelens en emoties op. We gingen op onze redactie op zoek naar een voor- en tegenstander.

PRO

Wim Van Acoleyen: “Je moet echt zot zijn om nog te roken”

Wim was vorige maand nog een verstokte roker, hij rolde zijn sigaretjes zelf en deed met een pakje tabak slechts drie dagen.

“Eerst vond ik de e- sigaret maar niks, een soort hype die vanzelf wel zou overwaaien. Het was ook geen zicht, vond ik, zo’n namaaksigaret. Toen in mijn omgeving steeds meer mensen gingen dampen besloot ik de e- sigaret een kans te geven.”

“De overgang was even wennen. Het vinden van de juiste smaak werd een lange zoektocht omdat ik de traditionele smaak van tabak gewoonweg erg lekker vind. Ondertussen bevalt de tabakssmaak mij het beste. Afkickverschijnselen heb ik niet. Ik ben begonnen met een nicotinegehalte van 9 mg en probeer dat nu langzaam af te bouwen. Op dit ogenblik zit ik op 6 mg. “

“Ook de prijs is een argument. Een vaporiser kost € 35, een potje ongeveer € 5. Met een potje kom je ongeveer 5 dagen toe.”

“Ik ben volledig bekeerd en ik kan het iedereen aanraden. Je moet echt zot zijn om nog te roken. Een e- sigaret is gewoon 95% gezonder dan een gewone sigaret. Geen teer, geen verbranding en dus geen kankerverwekkende stoffen. Enkel het feit dat je waterdamp inhaleert in je longen in plaats van lucht zou een tegenargument kunnen zijn. Maar toch, ik verkies waterdamp boven teer.”

Foto: foto joren de weerdt

CONTRA

An Van de Voorde: “Ik zie er belachelijk uit”

Anneke is een collega van Wim, ze is een verstokte roker en is niet te overtuigen van de voordelen van de elektronische sigaret.

“Ik ben vooral tegen omdat het er gewoonweg belachelijk uitziet. En dan al die smaakjes… onnozel gewoon. Mijn man is ook een verstokte roker. Hij werkt in een garage. Zie je hem daar al staan dampen met zijn e- sigaret tussen alle andere rokende collega’s?”

“Een vriend van mij schakelde een tijdje geleden ook over op elektronische sigaretten, met appelsmaak. Hij vindt dat nu zò lekker dat hij méér rookt als ooit tevoren. Het is gewoon de ene verslaving inruilen voor de andere. Ik zie echt de voordelen niet.”

“Bovendien is er niet echt onderzoek naar gedaan, dat het gezonder zou zijn dan roken is niet bewezen. Ik ben bovendien supergezond, ondanks het feit dat ik rook. Neen, ik ben niet te overtuigen…”

Wat vindt u van de e- sigaret? Vul onderstaande peiling in en laat het ons weten.