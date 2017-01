Ranst - De Ranstse CVP organiseert ook een nieuwjaarsreceptie voor alle Ranstenaars. Ze doet dat op zaterdag 21 januari om 19.30u in het Broechemse Gildenhuis, Pertendonckstraat 14. Gastspreker is minister Koen Geens.

De spreker is natuurlijk uitstekend geplaatst om het te hebben over de veiligheid in ons land en de moderniseringen van de gerechtelijke instellingen. Iedereen mag gratis komen luisteren en klinken op het nieuwe jaar