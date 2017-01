Het is zover: griepepidemie is in het land en dit kan u er tegen doen

Het is nu officieel: de griep is in het land. Dat laat het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) weten. Dokterspraktijken zitten vol ziekte mensen maar ook in veel ziekenhuizen zijn amper nog bedden vrij, vooral door luchtweginfecties.

Tussen 9 en 15 januari 2017 hebben 233 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor een griepaal syndroom, een niveau dat ruim boven de epidemische drempel van 140 raadplegingen per 100.000 inwoners ligt. ?

“Na het einde van de kerstvakantie werd de tweede week van januari door een nieuwe forse toename van de griepactiviteit gekenmerkt. De terugkeer naar een ‘routine’ economische activiteit en mogelijk ook de koude temperaturen hebben bijgedragen tot een verdere versterking van de griepactiviteit”, klinkt het.

De virologische analyses van het WIV tonen aan dat enkel het type A influenzavirus in omloop is. Het gaat vooral om de stam A(H3N2). Deze stam is nauw verwant met de vaccinale stam A(H3N2) aanwezig in de trivalente en de quadrivalente griepvaccins beschikbaar in België. Dat betekent concreet dat wie een griepvaccin kreeg, normaal gezien beschermd is tegen het virus.

Luchtweginfecties

Verder neemt ook het aantal raadplegingen bij een huisarts voor andere luchtweginfecties toe (bij alle leeftijdscategorieën van de bevolking). De activiteit kan momenteel wel nog als ‘matig’ beschouwd worden met minder dan 2.700 raadplegingen per 100.000 inwoners.

Volgens viroloog Marc Van Ranst doet zo een luchtweginfectie vaak oudere mensen of patiënten die al een zwakke gezondheid hebben in het ziekenhuis belanden.

Vorige week al trok het UZ in Leuven aan de alarmbel omdat de spoed de toestroom aan patiënten amper nog aan kon. Dat is niet veranderd. Gisteren waren er op een bepaald moment maar acht bedden meer vrij.

Ook in het UZ van Brussel ligt alles zo goed als vol en zijn al patiënten doorgestuurd naar naburige ziekenhuizen. Maar ook kleinere ziekenhuizen zitten zo goed als vol. Wie naar huis kan, wordt zo snel mogelijk uit het ziekenhuis ontslagen.

Verwacht wordt dat de griep eind februari begin maart het land uit is.

Dit kan u doen:

Iedereen kan de overdracht van griep helpen inperken, zegt Sébastien Daems van het WIV.