‘Alain de poetser’ is hit op Facebook met liedjes voor blokkende studenten

Alain ‘de poetser’ is (opnieuw) aan het uitgroeien tot een fenomeen. De 54-jarige werknemer van het Antwerpse takelbedrijf Depannage 2000 deed dat vorig jaar al op televisie, nu breekt hij ook op Facebook door.

In april 2016 ging het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’ op bezoek bij Depannage 2000, een takelbedrijf in Antwerpen. Ze maakten er kennis met Alain de poetser, die met veel passie en een brede glimlach zijn job deed. “Als je die oude auto terug kunt doen blinken… Ik vind dat wauw. Ik kan er niet aan doen, ik vind dat wauw”, vertelde hij toen met een sappig accent, gevolgd door een enorm aanstekelijke lach.

Alain zit ook op Facebook, waar hij tot vorige week gemiddeld een honderdtal likes kreeg per filmpje. Met de zware blokperiode in het achterhoofd, besliste Alain om de studenten een hart onder de riem te steken. Hij deed dat met twee korte filmpjes, waarin hij een ‘liedje uit de oude tijd’ voor hen zong. In geen tijd gingen die viraal, met duizenden likes en volgers als resultaat.

Afgelopen dinsdag overschreed Alain de kaap van 10.000 volgers, en postte hij een nieuw filmpje waarin hij zich nog eens even voorstelde. “Ik ben 54 jaar. Zes jaar geleden heb ik kanker gehad en was ik bijna dood”, doet Alain zijn verhaal. “Dus ik bekijk het leven door een hele andere bril. Dat wil ik jullie nog eens meegeven, en dan weten jullie waarom ik er zo ‘verfrommeld’ uitzie, en met die rare tandjes enzo,… Een gevolg van de bestralingen. Maar ik ben er nog hé! Hou het maar in het oog, het wordt nog plezant!”, raadt hij iedereen aan.

