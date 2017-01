Gent neemt chip tegen fietsdiefstal over van Mechelen

Kunnen Gentenaars straks hun fietsen beveiligen met een antidiefstalchip? Als het aan de politie ligt wel. Het korps wil een systeem met kleine zendertjes dat in Mechelen wordt gebruikt, ook in Gent invoeren. Elke maand worden in Gent zowat 180 fietsdiefstallen aangegeven.

De Gentse politie grijpt, in navolging van Mechelen, naar technologie als wapen tegen fietsdiefstallen. Korpschef Filip Rasschaert kondigde maandag in de commissie Algemene Zaken aan dat hij een systeem met antidiefstalchips en ontvangers wil invoeren. “De nodige contacten zijn al gelegd. Het zou goed zijn mochten we het binnenkort ­kunnen uittesten.”

De politie zet al stevig in op fietsdiefstal, onder andere met een lokfiets. Maar de gebrekkige registratie en aangifte van gestolen fietsen maakt het moeilijk.

De eerste elf maanden van 2016 werden 1.951 fietsen gestolen in Gent. 117 diefstallen werden opgehelderd, 139 mensen betrapt op een diefstal. Maar slechts 23 gestolen fietsen werden daadwerkelijk teruggevonden.

Mechelen en Willebroek willen vanaf begin 2017 een zendertje aanbieden aan hun inwoners. De aankoop ervan kost 25 euro. “De eerste 250 zendertjes willen wij aanbieden voor 10 euro. Dat wij op zo’n grote schaal en met die technologie de strijd aangaan tegen fietsdiefstallen is volgens mij uniek voor ons land en ik denk zelfs voor Europa”, zei Mechels burgemeester Bart Somers vorige maand.