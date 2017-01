Kringwinkel Zuiderkempen maakt design met afval

­Boodschappentassen uit fietsbanden, videocassettes die dienstdoen als ­plantenbak, houtresten verzaagd tot nieuwe ­kasten en fietstassen van oude zeildoeken... Met een hoop ­creati­viteit en goesting redt De Kring­winkel Zuider­kempen honderden spullen van de ­afvalberg.

Wanneer we in het houtatelier van De Kringwinkel in Geel arriveren, zijn twee mannen druk aan de slag met houten latten, tafels, stoelen, zaag- en slijp­machines. In het midden van de ruimte staat een tafeltje met ijzeren pootjes dat niet zou misstaan in een winkel met Scandinavisch design. In zo’n winkel kost een soortgelijk stuk wellicht enkele honderden euro’s, hier heb je het voor een prikje.

Wie dus een betaalbaar en authentiek stuk wil ­hebben, springt best eens in een van de filialen van De Kringwinkel Zuiderkempen binnen. Je vindt er heel wat unieke pareltjes onder het merk Trash­Design.be. “Onlangs had een klant een door ons ­gemaakt tv-meubel zien staan in de toonzaal. Hij vroeg of we dat voor hem opnieuw konden ­maken”, vertellen medewerkers Kurt Degin en ­Werner ­Platteeuw. “We hebben dat met plezier ­gedaan. We hebben toen beseft dat we heel wat meer kunnen ­maken dan nestkastjes alleen.”

Het idee om nieuwe spullen te creëren uit gerecycleerd materiaal, is natuurlijk niet nieuw. In de Kempen was De Kringwinkel in Herentals een van de ­pioniers: zeven jaar geleden zijn ze daar met een houtatelier gestart. De medewerkers maakten er nestkastjes en dienbladen van hout uit oude meubels die anders werden weggegooid.

“Zo’n vijf jaar geleden is dat houtatelier naar de Kringwinkel in Geel verhuisd en is daar nog een naaiatelier en crea-­atelier aan toegevoegd”, vertelt Nico Peeters, projectleider van De Kringwinkel Geel. “Zo ­konden we nog een diverser aanbod van gerecycleerde ­spulletjes maken. Alle spullen die zo werden gemaakt, kregen het label Mobius. We wilden ze een aparte merknaam geven, omdat we een onderscheid wilden maken met de ‘gewone’ producten in de ­winkel. De spullen die we zelf maken, kosten meer en dat wilden we tegenover de klanten duide­lijk maken. Recent ­hebben we de naam Mobius ­vervangen in Trash­Design.be, wat nog beter weergeeft waarvoor de spullen staan.”