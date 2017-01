Dit zijn de vervelendste passagiers in het vliegtuig

Voor het vierde jaar op rij deed reisbureau Expedia onderzoek naar etiquette op het vliegtuig. Op basis van de antwoorden van meer dan duizend Amerikaanse reizigers, werd een lijst samengesteld met het vervelendste gedrag van passagiers tijdens een vlucht. Iemand die zijn voeten niet kan stilhouden, staat met stip op de eerste plaats.

Maar liefst 67 procent van de bevraagde reizigers vindt het hatelijk wanneer hun zitje wiebelt omdat de persoon achter hen zijn of haar voeten niet stil kan houden. De vervelende gewoonte staat al drie jaar helemaal bovenaan de lijst als grootste ergernis.

Meer dan de helft van de respondenten vindt het ook niet leuk wanneer ouders niet op hun kinderen letten en hun oogappels veel chaos en lawaai veroorzaken. Zon’ 55 procent van de reizigers heeft een hekel aan vliegen als iemand in hun buurt naar zweet ruikt.

Bekijk hieronder de volledige top veertien van de meest irritante vliegtuigpassagiers

1. De stoelschopper (64 procent)

2. Onoplettende ouders (59 procent)

3. De medereiziger met een geurtje (55 procent)

4. De luidruchtige (49 procent)

5. Het drankorgel (49 procent)

6. De spraakwaterval (40 procent)

7. De passagier die je voorbij steekt in de rij (35 procent)

8. Hij of zij die het zitje plots naar achter schuift (35 procent)

9. De armsteun-inpalmer (34 procent)

10. De constante knabbelaar (30 procent)

11. Passagiers die steeds meer kleren uittrekken - en ze willen opbergen (28 procent)

12. Het verliefde zieltje (28 procent)

13. De man of vrouw met een kleine blaas (22 procent)

14. Singles die willen scoren (18 procent)