Er heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan in het centrum van Italië, ditmaal met een sterkte van 5,1 op de schaal van Richter. De aardbeving werd tot in Rome gevoeld.

Italië werd het jongste jaar meermaals getroffen door aardbevingen. In augustus was er de zwaarste, in en rond Amatrice, waarbij 297 mensen om het leven kwamen. Ook in oktober werden er meerdere aardbevingen waargenomen.

