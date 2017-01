Chinese provincie vervalst jarenlang statistieken: “Het is een chronische ziekte”

Een hoge verantwoordelijke van de Chinese provincie Liaoning, in het noordoosten, heeft jarenlang de cijfers van de economische groei vervalst. Dat nieuws doet weer twijfels rijzen over de betrouwbaarheid van de Chinese economische cijfers. Dat heeft provinciegouverneuer Chen Qiufa dinsdag erkend, meldt het officiële persbureau Xinhua.

De provincie maakt deel uit van de Chinese “rust belt”, gespecialiseerd in steenkool, staalindustrie en andere takken van de zware industrie. Die sectoren worden gedomineerd door gigantische staatsbedrijven die kampen met overcapaciteit en zware schulden. Peking heeft deze bedrijven pijnlijke herstructureringen opgelegd.

Een groep inspecteurs uit Peking had de provincie in 2014 al gewaarschuwd, vanwege “een hoog aandeel van frauduleuze statistieken”.

Uit een onderzoek van het Rekenhof blijkt dat een van de districten in 2013 de inkomsten van de overheid met 127 procent had overschat.

In het eerste trimester van vorig jaar was de provincie de eerste die sinds decennia een negatieve groei moest optekenen. “Het bnp overschatten is een chronische ziekte geworden”, schrijft Xinhua.

Over enkele dagen worden de Chinese groeicijfers voor 2016 gepubliceerd. Berichten als deze zijn niet van die aard om aan dat cijfer een grote geloofwaardigheid te hechten. Experts verwachten, op verschillende niveaus, benaderingen en manipulaties. Het is bekend dat vele kaderleden van de partij liegen over de economische prestatie van hun regio om de eigen carrière te beschermen.