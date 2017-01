Ouwen dok opent deuren voor Mechelse scholieren

Mechelen - Bijna 700 scholieren krijgen in april als laatste de kans om het oud zwembad op het Rode Kruisplein in Mechelen te bezoeken in zijn huidige staat. Het complex wordt tegen begin 2019 omgebouwd tot viersterrenhotel.

In het najaar van 2016 hebben meer dan tweeduizend mensen deelgenomen aan rondleidingen in het gebouw. Toen waren het vooral mensen die het gebouw al kenden en het nog eens wilden bekijken in zijn oorspronkelijke staat.

“De nieuwe generatie kent hoogstens de gevel. We willen de jongeren dan ook de kans geven om kennis te maken met dit monumentale gebouw en zijn traditie, vooraleer we met de werken van start gaan”, zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld).

Mechelse scholen kunnen zich tot en met 15 februari inschrijven voor een van de rondleidingen op 19,20 of 21 april. Tijdens de schooluren kunnen er maximum twee groepen van dertig personen per school deelnemen. Op deze manier willen we zoveel mogelijk scholen de kans geven om deel te nemen”, zegt schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA).

Scholen kunnen zich inschrijven via deze link.