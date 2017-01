Deze vrouw belandde stomdronken in het verkeerde huis, maar daar bleef het niet bij

Twee uur ’s nachts. Emily Campbell (20) en haar moeder worden wakker door gestommel in de keuken. Wanneer ze een kijkje gaan nemen, treffen ze er een stomdronken onbekende vrouw aan. Een vrouw die meteen heel agressief werd.

“We hadden die vrouw nog nooit gezien. En daar stond ze plots. Om 2 uur ’s nachts in ons huis”, verklaart universiteitsstudente Emily aan Paisley Daily Express.

Wanneer de jongedame aan de indringster vroeg om het huis te verlaten, werd ze meteen agressief. “Mijn moeder is aan het herstellen van kanker, dus zij kon ons niet verdedigen”, klinkt het. “Daarom probeerde ik haar uit ons huis te krijgen. Maar toen viel ze me aan. Ze leek wel een wild beest.”

Indringster Stacey Bunyan (30) trok een hele bos haar uit het hoofd van Emily, krabde haar in het gezicht en beet haar zelfs. De studente moest uiteindelijk behandeld worden in het ziekenhuis voor haar verwondingen.

Woman was so drunk she burst into wrong home, attacked girl then fell down stairs https://t.co/KMUzLnruLg — Metro (@MetroUK) 18 januari 2017

De feiten dateren van 17 september 2016, maar Stacey bekende pas afgelopen dinsdag dat zij het meisje had aangevallen. De dertigjarige vrouw zegt zich niet te herinneren hoe ze in het appartement was binnengeraakt en waarom ze het precies had gedaan. Naar eigen zeggen was ze stomdronken na een avondje stappen.

Dat bevestigen ook enkele getuigen die op de avond van de feiten de politie opbelden. Volgens haar viel Stacey na de aanval zelfs van de trap, waardoor ze haar hoofd stootte.