Rosberg: "Benieuwd hoe Bottas de strijd met Hamilton zal aangaan"

Het Mercedes F1 team heeft met Valtteri Bottas een opvolger voor afscheidnemend wereldkampioen Nico Rosberg gevonden. Rosberg zelf kijkt alvast uit naar de strijd tussen Bottas en zijn voormalige teamgenoot Hamilton.

De voorbije jaren domineerde Mercedes de Formule 1 en was het vooral de strijd tussen teamgenoten Hamilton en Rosberg die de Formule 1 enigszins animeerde. De drie jaar dominantie van Mercedes resulteerde uiteindelijk in twee wereldtitels voor Hamilton en een wereldtitel voor Rosberg.

Na de jarenlange strijd tussen Hamilton en Rosberg wordt het nu uitkijken naar hoe Bottas zijn mannetje zal kunnen staan tegenover drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Volgens Nico Rosberg heeft Mercedes alvast de juiste keuze gemaakt door voor Bottas te kiezen.

"Ik kreeg het op de dag van de aankondiging te horen van het team en ik vind het geweldig voor Mercedes," zei Nico Rosberg via 'Facebook Live'. "Ik ben erg blij dat ze op redelijk korte termijn een uitstekende oplossing gevonden hebben. Het is fantastisch nieuws en ik ben er van overtuigd dat hij het uitstekend gaat doen."

Na enkele jaren van een bitse strijd tussen Hamilton en Rosberg kijkt die laatste er nu naar uit om Bottas de strijd met Hamilton te zien aangaan.

"Ik ga voor de tv zitten en daar na de actie op de baan kijken. Ik kijk er naar uit om te zien hoe Valtteri het gaat doen, in het bijzonder naar zijn strijd met Lewis. Lewis is een ongelooflijke maatstaf, één van de beste die er is. Het zal niet eenvoudig worden, maar het wordt zeker en vast interessant om te volgen."

