NBA. LA Clippers zes tot acht weken zonder Chris Paul

De Los Angeles Clippers zullen het zes tot acht weken zonder sterspeler Chris Paul moeten rooien. Dat maakten ze dinsdag bekend.

Paul blesseerde zich maandag in het duel tegen Oklahoma City aan de linkerduim, liep daarbij averij aan de ligamenten op en moet geopereerd worden. De onbeschikbaarheid van Paul, dit seizoen goed voor gemiddeld 17,5 punten per wedstrijd, is een aderlating voor de Clippers, die eerder al Blake Griffin zagen uitvallen.

Dinsdag werd er ook gespeeld in de NBA en daar viel vooral de prestatie van James Harden op. Een ontketende Harden was bij de Houston Rockets goed voor maar liefst 40 punten, twaalf rebounds en tien assists tegen Miami, maar dat bleek onvoldoende voor de zege. Het werd 109-103. Miami boekte pas de twaalfde zege van het seizoen. De kampioen van 2006, 2012 en 2013 in de NBA staat voorlaatste in de Eastern Conference.

Cory Joseph had met 33 punten een groot aandeel in de zege van Toronto op Brooklyn (119-109). Wesley Matthews was de gevierde man bij Dallas, hij tekende 11 seconden voor het einde van een spannend duel met Chicago Bulls voor een beslissende driepunter (99-98).

Uitslagen van dinsdag

Brooklyn - Toronto 109-119

Miami - Houston 109-103

Chicago - Dallas 98-99

San Antonio - Minnesota 122-114

LA Lakers - Denver 121-127

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division:

1. Toronto 28 13 0.683

2. Boston 26 15 0.634

3. New York 18 24 0.429

4. Philadelphia 13 26 0.333

5. Brooklyn 8 33 0.195

Central Division:

1. Cleveland 29 11 0.725

2. Indiana 21 19 0.525

3. Milwaukee 20 20 0.500

4. Chicago 21 22 0.488

5. Detroit 19 24 0.442

Southeast Division:

1. Atlanta 24 17 0.585

2. Washington 21 19 0.525

3. Charlotte 20 21 0.488

4. Orlando 17 26 0.395

5. Miami 12 30 0.286

WESTERN CONFERENCE

Nortwest Division:

1. Utah 27 16 0.628

2. Oklahoma City 25 18 0.581

3. Denver 17 23 0.425

4. Portland 18 25 0.419

5. Minnesota 14 28 0.333

Pacific Division:

1. Golden State 35 6 0.854

2. LA Clippers 29 14 0.674

3. Sacramento 16 24 0.400

4. LA Lakers 15 31 0.326

5. Phoenix 13 28 0.317

Southwest Division:

1. San Antonio 32 9 0.780

2. Houston 32 12 0.727

3. Memphis 25 18 0.581

4. New Orleans 16 26 0.381

5. Dallas 14 27 0.341

Programma van woensdag:

Philadelphia - Toronto

Washington - Memphis

Charlotte - Portland

Boston - New York

New Orleans - Orlando

Houston - Milwaukee

Detroit - Atlanta

Golden State - Oklahoma City

Sacramento - Indiana