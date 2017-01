Stad bestrijdt ratten in Te Boelaerpark met gif

Borgerhout - In het Te Boelaerpark liggen betonnen kokers die gif tegen knaagdieren bevatten. Ze bevinden zich vlak bij de schoolpoorten van De Vlinderboom en in de speeltuin. Volgens schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) is er geen gevaar.

De waarschuwing voor het gif is duidelijk aangebracht bij de installaties. Is er misschien sprake van een rattenplaag in het Te ­Boelaerpark? “Er zijn inderdaad ratten aanwezig in het park, maar een plaag is het niet. Het is nog beheersbaar”, zegt de schepen van Leefmilieu en Dierenwelzijn. “De sluikstorten vormen de oorzaak. Mensen laten in het park etensresten achter in plastic zakken. Daar komen de ratten op af.”

De aanwezigheid van die installaties in een omgeving waar veel kinderen vertoeven, roept vragen op. Al lijken de parkbezoekers er zich niet echt aan de storen.

Vandalismebestendig

“Het gaat niet om plastic, maar om een betonnen constructie die bestendig is tegen vandalisme. Stel dat die toch stuk zou gaan, dan zit het gif nog altijd vast in een rooster. Dat mag dan geen gevaar vormen voor kinderen of huisdieren”, zegt Ait Daoud.