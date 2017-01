8.000 euro materiaal van loodgieter gestolen

Bornem - Nadat er vorige week zes keer is ingebroken in bestelwagens in de streek rond Mechelen, werd nu een bestelwagen in Branst (Bornem) leeggeroofd. Loodgieter Hans Cooremans is voor 8.000 euro aan materiaal kwijt.

Loodgieter Hans Cooremans stelde de inbraak in zijn bestelwagen dinsdagochtend vast. “De daders hebben een klein ruitje van de deur van de bestuurder verwijderd. De rubberen omlijsting hebben ze weggehaald en het ruitje er zonder te breken uitgehaald. Het blijft mij ook een raadsel hoe ze dat kunnen doen hebben”, zucht Hans.

Eenmaal het ruitje eruit was, konden ze de deur langs de binnenzijde openen. “En dan zijn ze via de opening achter de zetels in de laadruimte geklauterd. Dat is een opening van niet meer dan een halve meter hoog. Ze moeten bijna acrobatische toeren hebben uitgehaald om erin en eruit te geraken.”

De dieven wisten heel goed wat ze meenamen. “Twee infraroodcamera’s die ik gebruik voor lekdetectie maar ook een perstang, kapmachine en verlichting is meegenomen. De totale waarde van de buit? Ik schat toch wel dat die rond de 8.000 euro ligt. En ook een flesje parfum hebben ze uit mijn bestelwagen gejat. Ze hebben het zelfs uit de verpakking gehaald en dan meegenomen.”

Gelijkenissen

Ook opvallend is dat de dieven zo goed als zeker de hond van Hans hebben verdoofd. “De hond is in de nacht van zondag op maandag beginnen blaffen. Wellicht zijn de dieven toen op verkenning geweest. En maandagavond begon hij te kwijlen en leek hij wel ziek. Ik vermoed dat de daders iets over het hek hebben gegooid om hem te verdoven. Afgelopen nacht heeft hij niet gereageerd en normaal blaft hij bij de minste beweging.”

De inbraak in de bestelwagen van Hans vertoont heel wat gelijkenissen met de zes inbraken van een week geleden in Mechelen en Katelijne. Ook toen werden loodgieters en andere aannemers het slachtoffer van inbraken. Of er ook echt een verband is, wordt nog verder onderzocht.

In dezelfde straat - de Schaafweg - werd ook in een andere bestelwagen ingebroken. Daar zou niets gestolen zijn.