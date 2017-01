Asielprotest in Arendonk: “Dit was de job van mijn leven’’

Door de verminderde instroom van vluchtelingen dreigen 300 tijdelijke medewerkers van Fedasil hun job te verliezen. Dorien, een jonge opvoedster in het asielcentrum in Arendonk, is het eerste slachtoffer. Uit protest hebben collega’s in heel Vlaanderen nu hun profielfoto op facebook veranderd in een zwarte achtergrond met in witte letters “Ik ben tijdelijk” erop, in de stijl van “Je suis Charlie”.