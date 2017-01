Philippe Geubels brengt hilarische ode aan Mama’s Jasje

Philippe Geubels was te gast bij Eric Goens in één-programma ‘Het huis’ en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Samen met zijn kameraad, muzikant Jef Neve, bracht hij een ode aan de Belgische band Mama’s Jasje die hij beter vindt dan The Beatles.

Het was niet allemaal even serieus in Het Huis. Philippe zijn goede vriend Jef Neve kwam langs als verrassingsgast. Philippe deed een opmerkelijke bekentenis: “Ik vind Mama’s jasje beter dan The Beatles”. Na het avondeten waagden Jef en Philippe zich aan een geheel eigen, hilarische versie van het bekende ‘Zo ver weg’ van de Belgische groep.