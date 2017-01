Twee mannen naar ziekenhuis door CO-intoxicatie

Deurne - In de Tweegezusterslaan in Deurne zijn dinsdagmiddag twee mannen het slachtoffer van CO-intoxicatie geworden, een van hen verkeerde een tijdlang in levensgevaar.

De hulpdiensten werden dinsdagmiddag naar een woning in de Tweegezusterslaan gestuurd, daar waren twee mannen onwel geworden. “In de woning, bestaande uit drie appartementen, zijn verbouwingswerken aan de gang”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De 36-jarige eigenaar van het gebouw en een 26-jarige vriend waren er aan het werk.

De eigenaar werd onwel en moest overgebracht worden naar het Monicaziekenhuis. Zijn vriend was er erger aan toe. “Hij was buiten bewustzijn en verkeerde in levensgevaar”, aldus Bruyns. “Dat levensgevaar is later geweken.” De brandweer voerde metingen uit in het gebouw maar kon geen alarmerende CO-waarden vaststellen. “Alle ramen en deuren stonden al open bij onze aankomst”, licht brandweerwoordvoerster Jasmien O toe. “Bovendien was de verwarmingsinstallatie al afgesloten.”

Het getroffen pand is voorlopig verzegeld. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Er wordt onderzocht of een slecht aangesloten of slecht functionerende verwarmingsinstallatie de CO-intoxicatie veroorzaakt heeft.

