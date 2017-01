Vrachtwagen belandt in middenberm op knooppunt R2 met A12: weg in beide richtingen versperd

Op het knooppunt van de R2 en de A12 in Stabroek is de rijbaan in beide richtingen volledig versperd na een ongeval met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond 19u45. Een vrachtwagenbestuurster, komende van de Tijsmanstunnel, was wellicht verrast door de staat van het wegdek en het voertuig ging aan het slippen. De vrachtwagen knalde links tegen de vangrails en belandde uiteindelijk in de middenberm. De cabine kantelde daarbij over de vangrail.

Er vielen geen gewonden, maar de schade aan de vrachtwagen en de weg is groot. Bovendien zijn de beide brandstoftanken gescheurd waardoor er veel brandstof op de weg - in beide richtingen - terechtkwam. De brandweer en takeldiensten zijn ter plaatse.

Eerst moet de brandweer de brandstoftanks volledig leegmaken voor de takeling kan beginnen. Na het takelen moet de rijbaan ook opgekuist worden en bovendien moet de brandweer de weg nog ontijzen. Tot dan is het knooppunt er in beide richtingen versperd.

Vrachtwagen belandde in middenberm en lekte brandstof. Rijbaan blijft nog min 1 uur afgesloten. Wij kuisen nu het wegdek op na de takeling. https://t.co/zlQ0QERfoQ — Brandweer Antwerpen (@BZAntwerpen) 17 januari 2017