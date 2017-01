Jonge vrouw (25) die nog maar enkele dagen heeft, deelt laatste wens in hartverscheurende boodschap

Nardya Miller, een make-upartieste uit de Australische stad Brisbane, is 25 jaar, maar heeft via een hartverscheurende Instagrampost afscheid genomen van haar familie en vrienden. “Binnen een week zal ik je niet meer kennen. Je niet meer kunnen zien, niet meer kunnen lachen.”

Al van kinds af aan leeft Nardya Miller met cystische fibrose, beter bekend als taaislijmziekte of mucoviscidose. “Niet heel veel mensen weten hoe het voelt om van jongs af aan te horen dat je niet ouder zal worden dan een twintiger”, vertelt Nardya’s nicht Tachae Douglas-Miller. “Haar hele leven lang moest Nardya verhuizen, in en uit het ziekenhuis. Ze miste er verjaardagen, kerstdagen, belangrijke mijlpalen.”

De genetische erfelijke ziekte zorgt ervoor dat er op verschillende plaatsen in het lichaam abnormaal taai en kleverig slijm ontstaat, onder andere in de longen. Het te dikke slijm van mucopatiënten vormt een ideale voedingsbodem voor bacteriën, die heel wat infecties veroorzaken en op termijn de longen zo aantasten dat ze niet meer werken.

Nog uren of dagen te gaan

In 2014 kreeg ze een dubbele longtransplantatie in de hoop haar leven te kunnen verlengen. Na een lange tijd op de wachtlijst te staan, was het haar beurt. Nardya’s lichaam heeft de nieuwe longen echter afgestoten. De organen waarvan ze hoopten dat die haar leven zouden redden, zorgen er nu voor dat ze nog maar enkel uren of dagen te leven heeft.

Ze stopte nooit met alles uit haar leven te halen en te genieten met volle teugen. Foto: Facebook/Nardya Miller

Jarenlang heeft ze nooit opgegeven en ze deed haar uiterste best om een gewoon leven te kunnen leiden. Ze kocht een huis met haar verloofde Liam Fitzgerald, ze nam drie katjes uit het asiel in huis en ze startte haar eigen bedrijfje met schoonheidsproducten, haar grote droom.

Nooit stopte ze met werken, want ze wou haar verloofde niet met de schulden van de hoge ziekenhuiskosten achterlaten. De crowdfundingsactie van haar familie heeft al meer dan 15.000 euro opgeleverd, het dubbel van wat Nardya hoopte.

“Ik geef niet op, ik laat het gewoon los...”

Nu woont de 25-jarige op de palliatieve afdeling van het ziekenhuis, waar ze 24 op 24 de hulp nodig heeft van een zuurstofmasker. “Ze is heel sterk, maar dit houdt niemand vol. Ze kan het niet langer: leven zonder te kunnen ademen, vechten in een oneindige strijd”, vertelt haar nicht. In een hartverscheurende Instagrampost vertelt Nardya hoe ze zich voelt: “Ik geef niet op, ik laat het enkel los...”

“Misschien heb ik je mijn hele leven lang gekend, misschien kende ik je tien jaar, misschien maar voor een hele korte periode, maar over een week zal ik je niet meer kennen. Ik zal je gezicht nooit meer zien. Ik zal nooit meer met je praten, je aanraken, je vasthouden, nooit meer. Maar ik zal altijd van je blijven houden, de vriendschap die we opbouwden, de herinneringen die we maakten.”

“Dingen eindigen niet altijd zoals we het zouden willen. Er zijn heel wat belangrijke dingen in het leven die ik nooit zal kunnen meemaken. Plaatsen en dingen die ik nooit zal kunnen zien. Maar zal altijd naar jullie kijken. Altijd. Glimlachend. Want ik was hier.” Vooral haar laatste zin en grootste wens gaat door merg en been. “Ik smeek jullie: haal alles uit je leven dat er uit te halen valt. Leef je leven, geniet met volle teugen.”

Orgaandonor

Het is niet alleen Nardya’s laatste boodschap die zo duidelijk gehoord wordt. Ook haar verloofde Liam wil zijn wens meegeven via de Sunset Coast Daily: “Wie wil helpen, kan helpen. De enige manier waarop sommige mensen een tweede kans kunnen krijgen is als je een orgaandonor wordt.”