Miss België heeft onderzoek tegen racisme aan haar been

Unia, het vroegere Centrum voor Gelijke Kansen, opent een dossier naar racisme in een commentaar op sociale media van de kersverse Miss België Romanie Schotte. Dat bericht persagentschap Belga.

De kaka-emoticon dreigt nog een juridisch staartje te krijgen voor de nieuwe miss België. “We hebben een dossier geopend naar aanleiding van het geval van cyberhaat”, bevestigt de woordvoerder van Unia. “Wij betreuren dit geval van ordinair racisme die een dagelijkse realiteit blijft en we vinden het jammer dat dergelijke foute beelden nog altijd worden gebracht om te lachen.”

Unia zal nu het commentaar van miss België en het gebruik van het emoticon analyseren. “Over enkele weken zullen we beslissen om het dossier verder te onderzoeken of te sluiten. Het is niet zeker dat de antiracisme-wet van toepassing is want hier is geen sprake van aanzetten tot haat.”

Romanie Schotte heeft de foto verwijderd van haar Instagram-account en ook al gezegd dat ze geen racistis. Ze voelt zich zelfs slachtoffer van sabotage door de Waalse media.