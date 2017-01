Word je ook zo vrolijk van deze kleurrijke koffie?

Wat is er beter dan een kop koffie om je op te kikkeren? Een drankje dat er zo fantastisch uitziet als een sprankelende eenhoorn, zo dachten ze in het New Yorkse café The End. Daar kan je sinds kort ‘unicorn latte’ bestellen.

Vergeet de typisch bruine tint van koffie: dit drankje ziet er pastelkleurig uit dankzij algen. Dat klinkt niet meteen appetijtelijk, maar algen zouden je energiepeil een boost geven en goed zijn voor de gezondheid.



Aan de bewuste latte worden ook citroensap, maquisbessen en kokosmelk toegevoegd. Voor dit uiterst fotogenieke kopje betaal je 9 dollar, omgerekend 8,50 euro, maar moet je wel even tot in Brooklyn reizen.

