Tottenham zal Vertonghen allicht twee maanden moeten missen

Jan Vertonghen kent zijn verdict nadat hij zaterdag stevig geblesseerd geraakte tijdens de match van zijn club Tottemham tegen West Bromwich Albion. De verdediger van de Rode Duivels heeft een scheurtje van de tweede à derde graad in het ligament van de linkerenkel en is allicht twee maanden out. Dat wezen scans dinsdag uit.

Jan Vertonghen liep de blessure zaterdag op tijdens de tweede helft tegen West Bromwich Albion. Toen hij een bal wilde binnenhouden aan de zijlijn, scheurde hij de ligamenten van de linkerenkel. Hij verliet het veld in tranen.

De blessure heeft normaal gezien zo’n twee maanden nodig om te genezen. Volgens The Guardian is Vertonghen minstens tot midden maart out. Al is het revalidatieproces bij iedere speler anders. Hoe dan ook is dit een stevige klap voor Vertonghen en Tottenham. De Spurs bekleden momenteel de tweede plaats in de Premier League, mede dankzij de sterke prestaties van Vertonghen de afgelopen maanden. Ook vorig jaar moest Tottenham een geblesseerde Vertonghen lang missen tijdens de tweede seizoenshelft.

Vertonghen zal er niet bij zijn in de belangrijke matchen van Tottenham tegen Manchester City (zaterdag), Liverpool (mid-februari) en de dubbele confrontatie met AA Gent in de Europa League (16 en 23 februari). De belangrijke interland van de Rode Duivels tegen Griekenland op 25 maart lijkt wel haalbaar.