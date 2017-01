Geens bracht positief advies uit voor erkenning vijf moskeeën in stad Antwerpen

Minister van Justitie Koen Geens heeft voor de erkenning van twintig moskeeën in Vlaanderen een positief advies uitgebracht, waaronder vijf in de stad Antwerpen. Dat antwoordde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang). Voor 23 andere erkenningsdossiers in er nog geen advies.

Erkende moskeeën, of lokale islamitische geloofsgemeenschappen, hebben recht op subsidies en op een loon voor de imam. De moslimexecutieve diende de voorbije twee jaar bij de Vlaamse overheid erkenningsaanvragen in voor 45 moskeeën. Voorwaarde tot erkenning is, voor elke moskee, om positieve adviezen te krijgen van enerzijds de minister van Justitie, die een rapport opvraagt aan de Staatsveiligheid, en van gemeente en provincie anderzijds.

Na controle op de volledigheid maakte de Vlaamse administratie vorig jaar 43 dossiers over aan federaal minister van Justitie Koen Geens. Die heeft in december een positief advies overgemaakt voor twintig moskeeën. Het gaat om vijf moskeeën in de stad Antwerpen: El Mouslimine (Antwerpen), El Nour (Antwerpen), Selimiye (Berchem), Inaba (Deurne) en Mescidi Kuba (Berchem). Voorts kregen Arrahmaan (Turnhout), Al Fath (Gent), Al Islam (Zaventem), Al Moslimeen (Aalst), Annasr (Vilvoorde), Ahhahman (Halle), Arruhama (Waasmunster), Assalaam (Tienen), El Hidaya (Maaseik), El Nour (Roeselare), Hamza (Beverlo-Beringen), de Moskee van Wetteren, Selimiye Camii (Leopoldsburg), Tauhid (Overpelt) en Youssef (Diegem-Machelen) een erkenning

Minister Homans zegt dat de eventuele rapporten van de Staatsveiligheid niet bij de adviezen zijn gevoegd. Ze weet niets over de overige 23 dossiers en weet ook niet waarom precies voor die twintig moskeeën advies is verleend. Ze zal daarover praten met minister Geens en om een afschrift vragen van de eventuele rapporten van de Staatsveiligheid.

Voor elk advies is er een termijn van vier maanden, maar die is in geen enkel dossier gerespecteerd, zegt minister Homans.

“Driemaandelijks vindt er tussen beide ministers nochtans een overleg plaats. Men durft zich afvragen op welke manier er daar gecommuniceerd wordt”, reageert Chris Janssens.