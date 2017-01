Toeslag voor elektronisch betalen binnenkort verboden

Binnenkort wordt het verboden voor handelaars om een ‘toeslag’ of kost te vragen aan klanten die met een betaalkaart betalen. Dat bevestigt de federale overheidsdienst Economie.

Vandaag mag een handelaar nog kosten aanrekenen voor betalingen met een kaart. Het mag enkel gaan om de werkelijke kost. Er mag dus geen winst op worden gemaakt.

Nieuwe wetgeving die op komst is, zal dat onmogelijk maken, zo bevestigt de overheidsdienst informatie van ‘De Inspecteur’ op Radio 2. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn, die ongeveer binnen een jaar in werking zal treden. Het wordt verboden voor de handelaar om een toeslag of kost te vragen aan de klant voor de meest gebruikte betaalkaarten zoals Bancontact, Maestro, Visa of Mastercard.

“Dus vanaf dan zal de consument niet meer extra moeten betalen omdat hij met de kaart wil betalen”, klinkt het bij de FOD Economie.