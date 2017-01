Wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad

Kontich - Op 21 december stapte schepen Anja Rens (N-VA) uit het leven. Om de continuïteit in het schepencollege te verzekeren, voerde het partijbestuur enkele wijzigingen door in de samenstelling van de gemeenteraad.

Anja Rens was sinds 1 januari 2016 schepen van o.a. lokale economie, burgerzaken, feestelijkheden en dierenwelzijn. Zij volgde in deze functie Bart Seldeslachts op die toen burgemeester werd. “Het overlijden van Anja is voor onze partij en de gemeente een groot verlies. Om de continuïteit in het schepencollege te verzekeren, was een snelle opvolging noodzakelijk,” aldus burgemeester Seldeslachts.

Veerle Vandenbulcke volgt Anja Rens op als raadslid. Zij legde de eed af tijdens de gemeenteraad van januari. Marleen Van den Eynde (N-VA) neemt de schepenfunctie over van Anja Rens. “Dit is voor mij emotioneel een moeilijk moment, maar ik beloof mijn best te doen om Anja waardig op te volgen.” Vanuit de oppositie mocht Van den Eynde felicitaties in ontvangst nemen omwille van de objectieve manier waarop ze als voorzitter de gemeenteraad leidde. Burgemeester Bart Seldeslachts leidt vanaf nu zelf de gemeenteraad.

De bevoegdheden van Anja Rens in verband met preventieve gezondheidszorg - die onder de OCMW-werking vallen - worden opgenomen door Mia Wauters (voorzitter van het OCMW.)

Ook Myriam Gaytant legde de eed af als gemeenteraadslid. Zij vervangt raadslid en voormalig burgemeester Erik Jacobs, die naar een andere gemeente verhuisde.

Veerle Vandenbulcke stond samen met Erik Jacobs en anderen aan de wieg van de lokale N-VA-afdeling in Kontich, en zij was lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Myriam Gaytant is een actief bestuurslid en zetelde tot nu toe o.a. in de erfgoed- en in de cultuurraad.