Het begon allemaal midden jaren 90 met een ambitieus, sommigen zeggen 'megalomaan', plan om de Antwerpse Ring rond te maken. De prestigieuze 'Lange Wapper' moest de Linker- met de Rechteroever verbinden, maar na hevig verzet moesten die plannen wijken. Dat verzet is nog steeds niet gaan liggen en 20 jaar later steekt de eerste spade nog steeds niet in de grond. Indien u de ontwikkelingen in dit dossier al lang niet meer kunnen volgen dan kan deze tijdlijn misschien als leidraad dienen.