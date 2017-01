Recordcijfers voor Antwerpse haven: 10 miljoen containers in 2016

Antwerpen -

De Antwerpse haven heeft in 2016 uiteindelijk 214,06 miljoen ton goederen behandeld. Dat is 2,7 procent meer dan het jaar voordien en net iets lager dan de prognose op het einde van het jaar (+2,9 procent). De containertrafiek kende een plus van 4,1 procent, tot 117,91 miljoen ton, goed voor 10,04 miljoen teu (standaardtwintigvoetcontainers).