Hollywoodster Katherine Heigl voor derde keer mama geworden

Actrice Katherine Heigl en haar man, de muzikant Josh Kelley, hebben de geboorte van hun zoontje Joshua Bishop Kelley Jr. bekendgemaakt. Het jongetje kwam al op 20 december ter wereld, maar het celebritykoppel wist het nieuws tot nog toe voor zichzelf te houden.

Een woordvoerder van de sterren bevestigde het nieuws aan People magazine. Het koppel heeft al twee dochters, Adalaide (4) en Naleigh (8). Wat zij van de komst van hun kleine broertje vinden, is niet bekend.

Foto: ISOPIX

Joshua is het eerste biologische kind van Heigl en Kelley. Ze adopteerden hun eerste dochter Naleigh uit Korea, het land van herkomst van de oudste zus van Katherine, en enkele jaren later adopteerden ze ook Adalaide. Zij werd wel in de VS geboren.

“Josh en ik begonnen er al over te praten voor we zelfs verloofd waren”, vertelde de actrice in 2012. “Mijn zus Meg is Koreaans en mijn ouders adopteerden haar drie jaar voor ik geboren werd. Ik wou dat mijn eigen familie leek op degene waar ik uit stam, dus ik heb altijd geweten dat ik uit Korea wilde adopteren. We hebben over biologische kinderen gepraat ook, maar we hebben besloten eerst te adopteren. Ik wou gewoon moeder worden, op welke manier maakte niet uit.”

Heigl en Kelley lieten in juni met volgende boodschap aan People weten dat ze een derde kind verwachtten: “De Kelley clan is dolblij aan te kondigen dat we een derde toevoeging aan de familie verwachten. Naleigh en Adalaide kunnen niet wachten om hun nieuwe broertje of zusje te verwelkomen en Josh en ik lopen over van vreugde en dankbaarheid.”

“Dit is een ongelofelijk spannende tijd voor ons, gevuld met hoop, verwachting en hormonen. Wel, ik ben de enige die vol hormonen zit, maar iedereen in de familie kan daarvan meegenieten”, grapte Heigl. “We konden niet wachten dit nieuws te delen met onze fans en kijken er naar uit om de reis te delen met jullie allemaal.”