Red Bull is ambitieus: "Mercedes aanvallen is ons doel"

Red bull-baas Dietrich Mateschitz heeft met zijn F1-team in 2017 een duidelijk doel voor ogen: de kloof met Mercedes dichten. Tegelijkertijd laat Mateschitz ook verstaan dat Ferrari daarbij een “vraagteken” is.

Het voorbije jaar slaagde Red Bull erin om Ferrari in het constructeurskampioenschap voor te blijven. Het eindigde op grote achterstand van Mercedes als tweede in het kampioenschap, al slaagde het er wel in om overwinningen te behalen.

Wat 2017 betreft ligt de lat alvast een stuk hoger. Mateschitz laat verstaan dat Mercedes inhalen absoluut het doel moet zijn. Veel zal echter afhangen van de Renault-krachtbron. Na de kritiek van de voorbije jaren geeft Mateschitz toe dat Renault onder de impuls van Mario Illien de juiste richting uitgaat.

“Renault heeft in 2016 nieuw, ambitieus en competent personeel aan boord genomen. Onder Illien werd er heel wat progressie geboekt,” aldus Mateschitz tegenover de ‘Salzburger Nachrichten’. “Ik verwacht dat de motor dit jaar krachtig genoeg zal zijn om de kloof met Mercedes te dichten.”

“Tegen het midden van het seizoen willen we absoluut competitief zijn. Ferrari blijft echter een groot vraagteken. Ons rijdersduo is met Ricciardo en Verstappen overduidelijk één van de betere.”

Mateschitz gaf tegenover de ‘Salzburger Nachrichten’ ook zijn visie over de Formule 1 als sport. Volgens Mateschitz is de populariteit van de Formule 1 sterk afhankelijk van de strijd die geleverd wordt op de baan.

“De populariteit van de Formule 1 staat of valt met de strijd helemaal vooraan. Motorsport is goed wanneer de teams vooraan zich dicht bij elkaar bevinden. Een strijd om de derde en vierde plaats is daarbij niet voldoende,” besluit Mateschitz.

