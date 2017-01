KickOff opent officieel de deuren in vernieuwde sporthangar

Edegem - De KickOff Voetbalschool opende dit weekend officieel de deuren in Hangar 44. Edegemnaar en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) kwam er de eerste strafschop nemen.

Ward Callens, Frederik De Weerdt en Wesley Smets startten in 2014 voetbalschool KickOff op. Dat is een initiatief dat jonge voetballertjes extra trainingen aanbiedt, aanvullend op die van hun respectievelijke clubs. Aanvankelijk gingen de trainingen van KickOff door op de Wilrijkse Pleinen, maar om hun project te laten groeien, besloot de organisatie op zoek te gaan naar een eigen, overdekte locatie. Begin november werd de voetbalschool eigenaar van de Edegemse sporthangar en de voorbije maanden was het voor de initiatiefnemers een race tegen de klok om de kille en vervallen ruimte om te vormen tot een gezellige sportarena met een kantine, kleedkamers en sanitair. “Enkel de riolering moet nog in orde worden gebracht”, zegt Ward Callens. “Omdat de straat moet worden uitgebroken, liepen we op dat vlak wat vertraging op. Maar de voorbereidende werken zijn helemaal klaar.”

Stevig doorgroeien

Een verwezenlijking die het KickOff-project toestaat om stevig door te groeien. “Ons ledenaantal ging de afgelopen weken pijlsnel de hoogte in”, zegt Ward Callens. “Momenteel zijn al een 80-tal jonge voetballertjes ingeschreven, maar er is zeker nog ruimte voor expansie. Omdat we voortaan het hele weekend lang trainingssessies kunnen organiseren, kan dat aantal op termijn zelfs verdubbelen.”

Naast de voetbalschool zelf zullen ook de Edegemse voetbalclub Ik Dien (vanaf februari) en de nabijgelegen basisschool OLVE gebruikmaken van de sportzaal, net zoals de lokale hockeyclubs Victory (Edegem) en Herakles (Lier). “Deze zaal kan perfect voor andere sporten worden ingezet, maar voorlopig kregen we enkel voetbal- en hockeyclubs over de vloer”, zegt Callens. “Jeugdploegen van AA Gent en Berchem keurden de zaal intussen goed en we knoopten gesprekken aan met Antwerp, Beerschot en initiatiefnemers van andere voetbalscholen. Verder bekijken we de mogelijkheid om hier in de toekomst verjaardagsfeestjes te organiseren.”

www.kickoff-voetbalschool.com