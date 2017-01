“Wij zijn niet ’t Groen maar ’t Vergeten Kwartier”

Berchem - De wintergang in de nieuwe woonwijk ’t Groen Kwartier heeft af te rekenen met een stevige lek en verwaarlozing. “Het dieptepunt was afgelopen vrijdag toen de goot naar beneden kwam”, zegt een buurtbewoonster, die niet weet waar ze terechtkan met haar klachten.

Volgens de website van het Antwerpse vastgoedbedrijf AG Vespa werd een groot deel van het openbaar domein van het voormalige Militair Hospitaal, nu ’t Groen Kwartier, in 2013 opgeleverd, ook de als monument beschermde wintergang, een overdekt trottoir tussen de verschillende gebouwen. “Al twee jaar is er een lek”, zegt Bogaert. “Er groeit mos en de bezetting komt los. De wintergang verkommert op grote schaal. We klagen dit aan bij de stad Antwerpen. De dienst Patrimonium verwijst ons naar de dienst Openbaar Domein en omgekeerd. De projectontwikkelaar zegt dan weer niets te weten. Het dieptepunt was afgelopen vrijdag toen een deel van de goot van de wintergang naar beneden kwam. We zijn niet langer ’t Groen Kwartier, maar ’t Vergeten Kwartier”, zegt bewoonster Nicole Bogaert.

De dakgoot hangt naar beneden. Foto: Kioni Papadopoulos

“Pas herstellen na juridische overdracht”

Het district Antwerpen is niet verantwoordelijk, benadrukt Antwerps districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA). “Wij beschikken ook niet over de expertise”, zegt hij. “Ik ben bereid om mee te zoeken naar een oplossing. Dit deden we trouwens al door voor verlichting te zorgen in de wintergang.”

Foto: Kioni Papadopoulos

Philip Rubbens, projectdirecteur van ’t Groen Kwartier, geeft toe dat de gevolgen onvoldoende juist zijn ingeschat van de overdracht van het openbaar domein aan de stad. “Er zijn zeker punten van verbetering”, zegt Rubbens. “We zijn op de hoogte van de schade in de wintergang. Samen met de stad gaan we onze verantwoordelijkheid hierover opnemen.”

Na een rondvraag blijkt dat de wintergang eigenlijk nog steeds eigendom is van de projectontwikkelaar. “De dienst Patrimonium stelde vorig jaar schade vast aan de wintergang”, zegt Caroline Bastiaens (CD&V), Antwerps schepen van Patrimonium. “Alleen konden er geen herstellingen worden uitgevoerd omdat de juridische overdracht van de projectontwikkelaar aan de stad nog steeds niet heeft plaatsgevonden. We vragen Vespa om daar zo snel mogelijk werk van te maken. Als dat is gebeurd, kunnen we de wintergang herstellen.”