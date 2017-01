Robbe De Hert klinkt hoopvol: “Hoop tegen einde van het jaar documentaire af te hebben”

Regisseur Robbe De Hert hoopt tegen het einde van het jaar zijn langverwachte documentaire “Hollywood aan de Schelde” af te hebben, nu zowat al het benodigde geld daarvoor beschikbaar is. Dat heeft hij maandagavond verklaard in “Van Gils & Gasten” op Eén. De Hert noemt het resultaat van de crowdfundingactie voor zijn project “onwaarschijnlijk” en beseft naar eigen zeggen nog niet goed wat hem de voorbije weken allemaal is overkomen.