Zo is de sfeer in de supporterscafés van de drie Antwerpse traditieclubs

Het Antwerpse voetbal kent opnieuw hoogdagen. Hoewel onze stad nog geen vertegenwoordiger heeft op het hoogste niveau, maken zowel Antwerp, Beerschot Wilrijk als Berchem Sport een goede kans op promotie. Antwerp is leider in het tweede periodekampioenschap van de Proximus League, terwijl Beerschot Wilrijk en Berchem op kop staan in de hoogste amateurreeksen. Wij gingen poolshoogte nemen in supporterscafés in Deurne-Noord, Berchem en op het Kiel.