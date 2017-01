Golfen aan Havenhuis, Red Star Line en MAS

Antwerpen - Het stadsgolf-concept City Golf pakt uit met enkele nieuwe Antwerpse rondleidingen. Blikvanger is een tocht die golfers achtereenvolgens naar het MAS, het Red Star Line Museum en het Havenhuis brengt.

Tien jaar geleden stampte Lierenaar Vincent Hellemans in zijn thuisstad het toeristisch project City Golf uit de grond. Een concept dat mensen de kans biedt om al golfend de stad te verkennen. “Tijdens een begeleide stadswandeling genieten de deelnemers van een streepje sport en cultuur”, zegt Hellemans. “In tegenstelling tot klassieke golfers mikken citygolfers niet naar een hole, maar wel naar een target. Dat kan een standbeeld zijn, maar even goed een vuilnisbak, een bank of een basketbalring.”

Na tien jaar is het concept in liefst 29 Vlaamse gemeenten ingeburgerd. In Antwerpen kunnen golfers momenteel kiezen uit twee parcoursen, één in de oude binnenstad en één op het Eilandje. “Maar ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan pakken we uit met enkele nieuwe Antwerpse rondleidingen”, zegt Hellemans. “Blikvanger is een parcours dat deelnemers de gelegenheid biedt om te golfen aan het MAS, het Red Star Line Museum en het Havenhuis. We gaan de gebouwen binnen en slaan vervolgens een balletje in de schaduw van deze unieke gebouwen.”

Vanaf maart kunnen golfers de drie landmarks al spelenderwijs ontdekken. “We geven de spelers een korte rondleiding, maar blijven wel weg uit de museumzalen. Voor een volledige rondleiding moeten de spelers zelf nog eens terugkomen.”

Ook culinaire toer

Naast het nieuwe parcours op het Eilandje pakt City Golf dit voorjaar ook uit met een vijftal andere nieuwe rondleidingen in Antwerpen. “Zo lanceren we vanaf februari spelmogelijkheden op het Zuid, in de Diamantwijk, in de omgeving van de Kloosterstraat, aan het Centraal Station en in en rond Park Spoor Noord”, zegt Hellemans. “Later dit jaar willen we een heuse Antwerpse culi-toer lanceren, waarbij het golfen gecombineerd wordt met lokale streetfood en andere Antwerpse lekkernijen. Maar ook golfsessies met beer- en chocoladepairing staan hoog op mijn verlanglijstje.”

www.city-golf.be