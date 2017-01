Franse rapper beschuldigt Yung Mavu van plagiaat

Net nadat de 16-jarige Noah ‘Yung Mavu’ Mavuela met zijn Harry Potter-rap Black Magic de kaap van de 3 miljoen kijkers had overschreden, werd zijn YouTube kanaal offline gehaald. Een Franse rapper die zich Jizo Bang Bang laat noemen, beschuldigt ‘de zwarte Harry Potter uit Brecht’ van plagiaat.

“De claim om de video van Black Magic te laten verwijderen van YouTube is ingediend door iemand die zich Jizo Bang Bang laat noemen”, vertelt Eva Cleybergh, de mama van Noah. “Die man blijkt een Franse rapper te zijn die we niet kennen.” Vorige week nam Jizo Bang Bang per mail contact op met ons. “Hij hengelde naar een samenwerking met Noah. Daar zijn we niet op ingegaan. We hebben de mail dan ook onmiddellijk verwijderd.”

“Pesterij uit jaloezie”

Enkele dagen later werd de video van Black Magic offline gehaald. “Pesterij uit pure jaloezie”, stelt Eva. “Waarschijnlijk kan die man niet verkroppen dat Black Magic ook in Frankrijk een gigantisch succes is.” De rapper diende bij YouTube een copyright claim in. “Blijkbaar kan iedereen dat doen. Bewijs is niet nodig. Spijtig, maar zo is het nu eenmaal.”

Eva heeft ondertussen een advocaat onder de arm genomen. “Die heeft een mail gestuurd naar Jizo Bang Bang met de vraag de claim onmiddellijk in te trekken.” Of die inmiddels heeft gereageerd? “De Fransman liet ons weten dat hij geen claim had ingediend bij YouTube en dat alles berust op een misverstand.” Een uitleg die Eva moeilijk kan geloven. “Als je weet dat de claim is vertrokken van zijn computer, houdt zijn uitleg geen steek. Ik kan moeilijk aannemen dat zijn computer werd gehackt en dat iemand anders van zijn computer een bericht heeft gestuurd.” Eva heeft er goede hoop op dat de clip weldra weer op YouTube staat. “Blijkbaar heeft de mail van onze advocaat toch indruk gemaakt, want Jizo Bang Bang liet ons weten dat hij de claim zal intrekken.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.