Gilde knapt overzetboot Oude Schelde helemaal op

Bornem / Weert - De Weerde Gilde van den Zoete naam Jezus is gisteren aan haar 224ste werkjaar begonnen. De gilde is een van de weinige in ons land die nog uitsluitend uit mannelijke leden bestaat. Dit jaar wil de vereniging een oude overzetboot opknappen.

De gilde werd in 1793 opgericht met als doel de christelijke waarden in Weert (Bornem) te ondersteunen. Destijds mocht niet iedereen lid worden. “Aanvankelijk moest je echt in Weert wonen en moest je ook van het mannelijke geslacht zijn”, zeggen huidig voorzitter Vic De Nijn en woordvoerder Wim Verheyden.

“Tot op vandaag kunnen ook alleen maar mannen lid worden van onze gilde. Niet omdat we discriminerend willen zijn ten opzichte van vrouwen, maar gewoon omdat we de traditie in ere willen houden. Daarmee zijn we een van de laatste mannelijke gilden. In de streek zijn we alleszins uniek, in de rest van Vlaanderen zijn er wellicht nog enkele. Wij hebben weet van nog minstens één mannengilde, ergens in de Kempen.”

De voorwaarden om lid te worden, zijn wel enigszins versoepeld. “Tegenwoordig is het voldoende om een band met Weert te hebben.

Dit jaar is de gilde de oude overzetboot van de Oude Schelde aan het restaureren. Jaren geleden konden mensen zich laten overzetten op de Oude Schelde: van ’t Veerhuis tot in het domein van de graaf van Bornem. “Een traditie die al jaren verdwenen is. Wij hebben die oude overzetboot – een roeiboot – nu opgeknapt en er een motor op laten plaatsen. We willen die vanaf komende zomer op de Schelde laten varen. Voor de leden van onze gilde. Dan kunnen ze eens een tochtje op de Schelde maken of zelfs vissen vanop het bootje. Een overzetdienst op de Oude Schelde is niet aan de orde. Het bootje krijgt wel de naam ‘Stijn’ mee, genoemd naar de laatste overzetter.”

Het 224ste werkjaar werd gisteren ingezet met het jaarlijkse teerfeest. “Op een maandag, ja. Ook dat is historisch bepaald. Destijds werd het jaarlijkse feest ook op een maandag in de winter georganiseerd, omdat het toen een vrij kalme periode voor de landbouwers was.”