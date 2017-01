“Gevaarlijke situaties door foutparkeerders”

Puurs / Ruisbroek - Foutparkeerders veroorzaken in de Sint-Katharinastraat in Ruisbroek (Puurs) vaak een onveilige verkeerssituatie. Auto’s moeten er geregeld in de remmen, omdat ze een tegenligger te laat zien.

Een Ruisbroekenaar telde zondagavond een rij van vijftien geparkeerde auto’s in de Sint-Katharinastraat. Daarvan stonden er meer dan tien in overtredingen. Een foto van de situatie in de straat postte hij op Facebook en dat zorgde meteen voor heel wat reacties bij buurtbewoners maar ook bij automobilisten.

“Het grote probleem is dat je tegenliggers niet ziet komen. Je begint die rij auto’s in te halen en plots sta je voor voldongen feiten en sta je bijna snuit aan snuit met een tegenligger. Dan moet je manoeuvres uithalen om elkaar toch te kunnen kruisen”, vertelt een bestuurster. “En het is niet eenmalig. Het gebeurt hier echt heel vaak.”

Ook bij brasserie Hof ter Zielbeek zijn ze van de problemen op de hoogte. “Wij willen zelf ook dat er reglementair wordt geparkeerd en zeggen het ook vaak aan de klanten om correct te parkeren. Hier in de buurt zijn eigenlijk voldoende parkings om de wagen op een veilige manier achter te laten”, klinkt het in de zaak.

Het gemeentebestuur van Puurs onderlijnt dat het al heel wat gedaan heeft om de problematiek aan te pakken. “We hebben in de buurt van Hof ter Zielbeek al borden gehangen die de parkings in de buurt aanduiden. Borden die verwijzen naar de parkings in de Olmstraat, Kasteelstraat en Eikerlandstraat. Maar bijvoorbeeld ook op het binnenterrein van Hof ter Zielbeek, kan geparkeerd worden”, reageert schepen van Mobiliteit Alex Goethals (CD&V). “Ondertussen hebben we in het midden van de straat ook een witte stippellijn aangebracht. Waar zo’n lijn staat, mag je niet langs de kant parkeren. Maar blijkbaar houden veel mensen daar geen rekening mee of kennen ze het verkeersreglement onvoldoende.”

Ook de politie houdt geregeld controles in de straat. “Onze diensten hebben tussen eind oktober en half januari veertien controles uitgevoerd in de straat. Daarbij zijn mensen aangemaand, maar er is ook al proces-verbaal opgesteld”, zegt waarnemend korpschef Kris Heymans van politiezone Klein-Brabant.