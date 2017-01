Gids Bistronomie bundelt 130 adressen

Antwerpen - Op zoek naar een fijn, creatief en budgetvriendelijk smikkeladresje? Dan kan u zich laten leiden door de gids Bistronomie. Voor het eerst gluurt die ook over de (taal)grens.

De culinaire gids Bistronomie wil chefs opsporen die budgetvriendelijk werken, creatief bezig zijn met dagverse producten en dat no nonsense op het bord brengen. “We zijn eraan begonnen omdat we vonden dat in boeken en magazines nauwelijks over andere koks werd gesproken dan over sterrenchefs”, zegt initiatiefnemer Steve Engels. “Wij vonden dat de mannen en vrouwen die juist daaronder werken soms toegankelijker zijn en zeker zo creatief”, stelt Engels.

Samen met drie medestanders koos hij voor deze editie honderddertig restaurants en brasseries, die een fijn menu aanbieden voor een kleine vijftig euro. Dertig ervan vindt u in het Antwerpse.

In deze editie geven de auteurs ook een aanzet naar het buitenland. “Wallonië bleef tot nu onderbelicht. Dat blijft een werkpunt. Maar voor de liefhebbers hebben we al enkele Parijse adressen opgesomd en ook Nederlandse tafels die de moeite waard zijn.” (jvb)

www.bistronomie.be; 9,95 euro, te koop via website en boekhandel

Lees meer in Gazet van Antwerpen van dinsdag