Helft politieagenten is ooit al aangevallen

50% van de politiemannen- en vrouwen in ons land is al eens fysiek aangevallen. Dat blijkt uit een steekproef van politievakbond VSOA bij 5.000 agenten.

Volgens VSOA-ondervoorzitter ­Vincent Houssin gaat het in dit onderzoek alleen nog maar over fysiek geweld. “Om van verbaal geweld nog maar te zwijgen”, zegt hij.

Vincent Houssin Foto: BELGA

De parketten in ons land willen nu dat er strenger wordt opgetreden tegen geweld dat tegen de politie is gericht. De procureurs-generaal sturen daarover een omzendbrief rond. Ze willen dat er sneller en strenger wordt opgetreden. Een stap in de goede richting volgens VSOA. Al doen veel agenten geen aangifte van fysieke agressie, omdat ze denken dat er toch niet vervolgd wordt, meent Houssin. “Het zou een sterk signaal zijn als geweld tegen de politie altijd bestraft wordt”, vindt hij.

Glimlach

Toch krijgen niet alle politiemensen met fysiek geweld te maken. Luc Goos, wijkagent in de zone Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar), heeft als politieagent al ruim 35 jaar ervaring. “Ik kan me niet herinneren dat ik ooit echt met geweld te maken heb gekregen”, zegt Goos. “En dan bedoel ik tijdens het gewone politiewerk, zoals tijdens interventierondes. De ordediensten bij betogingen of voetbalwedstrijden vind ik nog iets anders. Ik ben er ook van overtuigd dat veel agressie tegen politiemensen vermeden kan worden. Als je mensen heel rustig benadert, en je jezelf niet laat opwinden door alle verwens­ingen die men je naar je hoofd slingert, escaleren situaties ook niet zo snel. Het probleem is dat de interventiediensten tegenwoordig vooral gedaan worden door jonge, onervaren collega’s en die vliegen er soms stevig in. Als ze je uitschelden, is het echt niet nodig om iemand meteen in een houdgreep te nemen. Je kan ook mensen met de glimlach in de cel steken.”