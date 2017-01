“De Wever heeft liever dat het volk naar hém luistert”

Antwerpen - Gaat Antwerps burgemeester Bart De Wever het resultaat respecteren van de volksraadpleging over Oosterweel? Hij spreekt zich hierover niet uit. “We zullen zien of er effectief een volksraadpleging komt en dan onze houding bepalen”, zegt hij.

Het optreden van burgemeester Bart De Wever (N-VA) in het VRT-programma De zevende dag deed meer vragen rijzen dan er beantwoorden. “Ik vind dat aan het einde van de rit de politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen”, zei De Wever. “Het is aan de kiezer om daarna te oordelen.”

Wil dit zeggen dat u geen rekening zal houden met de uitslag van een referendum?

Bart De Wever: We zullen zien of er een volksraadpleging komt en dan onze houding bepalen. Ik zou inderdaad betreuren dat er weer een volksraadpleging komt, want na de vorige is er rekening gehouden met de bezorgdheden van de Antwerpenaar. Daarom roep ik op om de klok niet opnieuw terug te draaien, maar met zijn allen onze verantwoordelijkheid te nemen en onze schouders te zetten onder dit unieke project om onze mobiliteit en leefbaarheid te verbeteren.

Dit is geen antwoord op onze vraag.

Dat is wel een antwoord. We zullen zien of er effectief een volksraadpleging komt en dan onze houding bepalen.

Wat is uw standpunt als in een nieuwe volksraadpleging het Oosterweeltracé wordt verworpen?

Die vraag stelt zich nu niet.

Niet verrast

Het antwoord van de burgemeester verrast Wim van Hees van Ademloos niet. “De Wever is een koele minnaar van een volksraadpleging”, zegt Van Hees. “Als hij voor de keuze staat van luisteren naar het volk of het volk luistert naar hem, dan zal hij voor het laatste kiezen. Dat een volksraadpleging voor politisering zou zorgen, snap ik niet. De discussie over Doel en Uplace is ook gepolitiseerd en dit zonder volksraadpleging.”

Ook Manu Claeys van het actiecomité stRaten-generaal deelt de mening van Wim van Hees. “De Wever staat voor het primaat van de politiek”, zegt hij. “Volgens hem moeten mensen die zeggen het beter te weten, maar deelnemen aan de verkiezingen. Dat hij zich nu niet wil uitspreken over zijn standpunt over het mogelijke resultaat van de volksraadpleging is logisch. Als hij dit openlijk zou negeren, schuift hij ook alle adviesraden opzij. Dat kan hij niet maken.”

Wim Van Hees en Manu Claeys onthouden vooral dat Antwerpse burgemeester hun discours rond de noodzaak van de overkapping overnam. “De Wever gaf nu aan Vlaanderen de boodschap dat die ingreep noodzakelijk is voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit in Antwerpen”, aldus nog Manu Claeys.