De Wever zit in de knoop met het referendum

“Wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen, en dan moet de kiezer in 2018 maar oordelen.” Dat zei Bart De Wever zondag in De zevende dag toen hem gevraagd werd wat hij dacht over het nakende referendum over het Oosterweeltracé. Je kan die zin moeilijk anders interpreteren dan: wat de uitslag van het referendum ook wordt, ik leg hem naast me neer, en we zien wel of de kiezer ons volgt.

Straffe taal, zoals we het van hem gewend zijn. Duidelijke taal ook. De burgemeester wil verder met het traject dat nu is uitgestippeld en niets kan hem nog op andere gedachten brengen. Hij maakte zondag trouwens meteen duidelijk dat hij niet houdt van referenda omdat de ja-stemmers meestal thuis blijven en de nee-stemmers altijd hun slag thuis halen. Als dat zijn overtuiging is, had De Wever goed gesproken. Strikt genomen is er ook niks mis met zijn standpunt. Een referendum is wettelijk niet bindend. Bovendien zijn er zeker Antwerpenaren te vinden die de vertragingen in het Oosterweeldossier kotsbeu zijn en hem graag gelijk geven.

Maar op maandag klonk het allemaal een tikje anders. De Wevers woordvoerder liet weten dat de burgemeester pas beslist wat hij met het referendum doet, als het er komt. Zijn stoere uitspraak was in één nacht een politieke evenwichtsoefening geworden. Hoeveel kritiek hij ook heeft op de volksraadplegingen, hoe graag hij het BAM-tracé ook wil uitvoeren, De Wever ziet ook wel in dat het electoraal gezien niet verstandig is om de uitslag van het referendum nu al in de prullenmand te gooien. Misschien zat hij daar in de tv-studio weer iets te nadrukkelijk partijvoorzitter te wezen. Die kan zulke stoere taal bezigen, een burgemeester niet. Die moet in alle omstandigheden proberen de standpunten te verzoenen en zijn stad te verenigen, hoe moeilijk dat in dit geval ook is. Als het referendum er komt, zit er voor De Wever niets anders op dan te proberen iedereen ervan te overtuigen dat het BAM-tracé het beste is. Zo kan hij misschien de ja-stemmers naar de stembus lokken. En als hij er echt zo tegen is, kan hij daarna – als partijvoorzitter – pleiten voor de afschaffing van de referenda.

Het allermooiste zou zijn als er in Antwerpen gewoon geen referendum hoefde te worden gehouden omdat er een oplossing uit de bus komt waarmee voor- en tegenstanders van het BAM-tracé tevreden zijn. De intendant blijft naar die oplossing zoeken, maar de kans dat hij ze vindt, is klein. En dus zal zelfs Bart De Wever op de een of andere manier met de uitslag van het referendum rekening moeten houden. Al te stoere taal is in deze zaak electoraal een te groot risico.

Door Kris Vanmarsenille, hoofdredacteur Gazet van Antwerpen